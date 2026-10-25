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SARONNO – Domenica 25 ottobre, secondo le previsioni di 3B Meteo, a Saronno il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso, con una maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata e senza piogge previste. Le temperature saranno comprese tra una minima di 8°C e una massima di 15°C. I venti saranno deboli da Nordest al mattino e da Nordovest nel pomeriggio. Non sono presenti allerte meteo.

Il tempo resterà asciutto, ma il sole si alternerà a momenti più nuvolosi, soprattutto nelle ore centrali. Le temperature saranno in calo rispetto al giorno precedente: la massima non supererà i 15°C, mentre al mattino il termometro scenderà fino a 8°C. Le condizioni tenderanno a migliorare verso sera, con schiarite più ampie.

In Lombardia la giornata sarà caratterizzata da nuvolosità variabile, seguita da un rapido rasserenamento serale grazie all’arrivo di correnti più secche. Sulle basse pianure occidentali e sulle Orobie si alterneranno nubi e schiarite per tutta la giornata. Una situazione simile interesserà le basse pianure orientali, le pedemontane e alte pianure, le Prealpi occidentali e orientali e le Alpi Retiche, dove sono attesi ampi rasserenamenti in serata. I venti saranno molto deboli dai quadranti nord-orientali, in rotazione verso Sud. Lo zero termico si attesterà intorno ai 2500 metri.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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