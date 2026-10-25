Cronaca

MOZZATE – Controlli straordinari dei carabinieri tra Mozzate e Turate, con il supporto dell’unità cinofila di Casatenovo, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Compagnia di Cantù per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, prevenire i furti e rafforzare la sicurezza stradale.

L’operazione, condotta nelle ore serali, ha interessato diverse zone dei due comuni, con verifiche sulle persone e sui veicoli in circolazione. Particolare attenzione è stata dedicata al contrasto della diffusione degli stupefacenti, con l’impiego anche dei cinofili dell’Arma. Nel corso degli accertamenti, due giovani sono stati segnalati alla Prefettura per detenzione di droga a uso personale. I militari hanno inoltre recuperato oltre cinque grammi di hashish e più di sedici grammi di marijuana.

I controlli tra Mozzate e Turate rientrano in un più ampio dispositivo di prevenzione organizzato dalla Compagnia carabinieri di Cantù, che ha interessato anche il territorio canturino con la collaborazione della polizia locale.

Complessivamente, nell’ambito dei servizi svolti nei tre comuni, sono state identificate 186 persone, controllati 54 veicoli ed elevate 12 sanzioni per violazioni al Codice della strada. L’attività ha avuto come obiettivo il rafforzamento della presenza delle forze dell’ordine sul territorio, con particolare attenzione alla prevenzione dei reati, alla sicurezza stradale e al contrasto del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti.

25102026