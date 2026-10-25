Cronaca

MOZZATE – Avrebbe investito una donna in bicicletta per poi allontanarsi senza prestarle soccorso. L’episodio risale al 22 ottobre ed è avvenuto a Mozzate, dove una ciclista è rimasta coinvolta in un incidente stradale le cui circostanze sono state successivamente ricostruite dai carabinieri.

Nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio effettuato nelle ore serali tra Mozzate e Turate, i militari della Compagnia di Cantù hanno identificato una donna ritenuta responsabile dell’investimento. La conducente si sarebbe allontanata dopo l’incidente senza fermarsi a prestare assistenza alla ciclista.

Per l’automobilista è scattata la denuncia per fuga e omissione di soccorso, oltre al ritiro della patente di guida. Non sono stati resi noti ulteriori particolari sulla dinamica dell’investimento né sulle condizioni della ciclista coinvolta. La posizione della donna denunciata sarà ora valutata nelle sedi competenti.

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25102026