Saronnese

ORIGGIO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa della alleanza Ceriani Sindaco, Origgio C’è e Forza Italia, relativo al documento programmatico 2027-2029.

Il Consiglio comunale del 14 ottobre è stato l’occasione per portare all’attenzione dell’Amministrazione alcune questioni centrali per il futuro di Origgio. Attraverso gli interventi di Mario Angelo Ceriani, il gruppo Forza Italia – Origgio c’è ha chiesto chiarimenti sulle iniziative contenute nel Documento Programmatico 2027–2029, con particolare attenzione alle opere pubbliche che si stanno completando e quelle in previsione, alla salvaguardia del patrimonio comunale e alle politiche giovanili. La Casa dei Medici di Via Circonvallazione rimane una delle questioni principali. Proprio per questo, riteniamo necessario conoscere con precisione quali servizi la struttura potrà garantire aldilà dell’attività ambulatoriale dei tre medici che vi hanno il proprio studio. Ci auguriamo che ci possano essere accordi con l’Asst Valle Olona per dei servizi, che oggi sono totalmente assenti. I costi sostenuti richiedono una valutazione puntuale dei benefici e ettivi per gli origgesi. A questo tema si lega quello dell’indebitamento comunale.

Abbiamo preso atto della volontà dell’Amministrazione di procedere gradualmente all’estinzione del mutuo appena acceso per poter ristrutturare la palazzina in Via Circonvallazione. Chiediamo ora di chiarire quali risorse saranno impiegate, quando si intenda intervenire e quali e etti avrà questa scelta sulle finanze dell’Ente per le future iniziative. Abbiamo inoltre richiamato l’attenzione sulle condizioni del patrimonio pubblico, rimarcando che, a oltre tre anni dalla grandinata del 2023, parte di questo è ancora in situazioni disastrate. Un esempio per tutti è la Torre Civica in Via Dante. Abbiamo sottolineato che, pur comprendendo le di icoltà legate alla controversia assicurativa, è necessario definire un cronoprogramma di recupero dei danni, destinando le somme necessarie ancor prima di vedere risolta la lite/causa con l’assicurazione, e di non impegnare risorse in altre iniziative. La priorità è la salvaguardia del nostro patrimonio. Per quanto riguarda la futura rotatoria sulla provinciale (zona ex Buena Vista) e quella al Broggio abbiamo chiesto un quadro chiaro degli impegni assunti, delle somme disponibili e del loro utilizzo. Infine, le politiche giovanili meritano una programmazione più ambiziosa. La voce specifica del Documento Programmatico indica solo 1.500 euro annui.

Pur considerando che ulteriori interventi possano trovare copertura in altri capitoli, come la scuola e lo sport, chiediamo per i giovani obiettivi riconoscibili, iniziative concrete e maggiore attenzione alle opportunità o erte dai bandi regionali. A maggior ragione, alla luce di quello che sta succedendo, l’Amministrazione comunale deve proporre iniziative che mettono a confronto genitori e figli sul tema del bullismo e del cyberbullismo, portando a conoscenza delle famiglie le normative che il Decreto Caivano ha introdotto. Il filo conduttore delle nostre osservazioni è semplice: ogni scelta deve essere accompagnata da risorse individuate, tempi definiti e risultati verificabili; e soprattutto deve essere sostenuta da una scelta programmatica, dove alcune priorità sono inderogabili rispetto alle altre iniziative. Continueremo a seguire queste questioni e a chiedere aggiornamenti, con un’opposizione attenta agli atti e alle esigenze quotidiane degli origgesi. Stiamo attendendo risposta scritta alle nostre interrogazioni riguardo i lavori di Via Ottolini, la Rotatoria al Broggio e la composizione dell’organico dell’Area Tecnica. Sarà nostra premura condividere le risposte che riceveremo.

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