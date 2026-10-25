Calcio

SARONNO – Cambio d’orario di inizio da oggi per le gare dei campionato locali, il fischio d’inizio è previsto alle 14.30.

9′ giornata in serie D, con il derby Castellanzese-Varesina, arbitro Giovanni Moro di Novi Ligure, assistenti Lusa Turchetto di Mestre e Vincenzo Vacca di Bassano del Grappa.

Nelle categorie minori si è alla 7′ giornata. In Eccellenza Aurora-Tribiano con arbitro Andrea Prandelli di Brescia (Gabriel Campisi di Monza e Alessandro Cimenti di Milano), Barona-Ardor Lazzate con arbitro Alberto Guerra di Voghera (Leonardo Timoni di Busto Arsizio e Abdullah Al Noman di Abbiategrasso), Caronnese-Legnano con arbitro Diego Serafini di Crema (Andrea Missaglia di Monza e Giovanni De Lucia di Voghera) e Fbc Saronno-Lentatese con arbitro Luca Fiorini di Bergamo (Viktor Moknatyy di Brescia e Alessandro Nocera di Como).

In Promozione Accademia Bmv-Universal Solaro con arbitro Enrico Anselmi di Milano (Stefano Cossovich di Varese e Francesco Maggio di Monza), Ceriano Laghetto-Marnate Gorla con arbitro Marco Fiorini di Bergamo (Davide Bifulco di Saronno e Yasin Aloui di Como), Gallarate-Sc United con arbitro Samiele Sala di Seregno (Walter Ravizza di Busto Arsizio e Andrea Brasca di Seregno) e Rovellasca 1910-Gavirate con arbitro Francesco Di Rosa di Pavia (Luca Neri di Busto Arsizio e Gianluca Crespi di Busto Arsizio).

In Prima categoria Tradate-Valcuviana con arbitro Alessandro Oldani di Legnano e Union Valleolona-Cistellum con arbitro Lorenzo Pedaso di Seregno.

In Seconda categoria girone V Amor Sportiva-San Marco, Busto 81-Pro Juventute, San Giorgio-Equipe Garibaldi, Azzurra Mozzate-Amici dello sport. Nel girone G Gerenzanese-Cdg Erba. Nel girone R Cgds Misinto-Molinello, Cogliatese-Dieffe Football. Nel girone K ieri Dal Pozzo-Osaf.

25102026