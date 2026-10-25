Cronaca

SARONNO – Carabinieri, finanzieri e anche i baschi verdi, in stazione: una presenza che ieri, sabato 24 ottobre, è stata notata da molti saronnesi e viaggiatori nello scalo ferroviario cittadino.

I controlli si sono svolti nella giornata di rafforzamento dei servizi di sicurezza predisposti per prevenire disordini in occasione delle proteste annunciate in diverse città tra cui Milano e Como anche in previsione di spostamenti in treno dei manifestanti. Il dispositivo prevedeva verifiche anche nelle stazioni ferroviarie della Lombardia, lungo le direttrici verso Milano.

Anche a Saronno le pattuglie hanno effettuato controlli sui documenti delle persone presenti nello scalo. A raccontarlo è una residente, il cui marito è stato fermato per una verifica. “Hanno chiesto i documenti anche a mio marito e ho apprezzato la presenza delle forze dell’ordine. Sarebbe bello vedere questi controlli anche durante la settimana, la sera o negli orari di punta” racconta una residente.

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