Città

SARONNO – Era troppo pesante da maneggiare per le monache benedettine di Cernobbio: così il Crocifisso venne donato alla confraternita di San Cristoforo di Saronno, diventando nel tempo un riferimento per la devozione cittadina. È attorno a questa immagine che oggi, domenica 25 ottobre, la comunità si ritrova per la Festa del Trasporto, con le celebrazioni in Prepositurale e la processione del pomeriggio. La vicenda della donazione è ricordata anche nei racconti storici pubblicati da ilSaronno.

La consuetudine di portare il Crocifisso in processione risale al 1734. In origine l’immagine era custodita nella chiesa di San Cristoforo, legata all’omonima confraternita. Il trasferimento nella Prepositurale dei Santi Pietro e Paolo avvenne invece nel 1783, dopo la soppressione della confraternita e la sconsacrazione della sua chiesa, come ricorda Sergio Beato nel suo recente approfondimento su ilSaronno.

Un altro passaggio della storia della ricorrenza risale al 1940, quando il cardinale Alfredo Ildefonso Schuster pose sul capo del Cristo una corona di spine d’oro. Un gesto entrato nella tradizione della festa, conosciuta anche come “El feston de Saronn”, che si celebra la quarta domenica di ottobre.

Oggi il programma si apre alle 10, nella Prepositurale dei Santi Pietro e Paolo, con la messa solenne alla presenza delle autorità cittadine. Alle 11,30, nella stessa chiesa, si terrà la professione di fede dei quattordicenni della comunità pastorale.

Alle 15,30 il ritrovo sarà in piazza Libertà, da dove partirà la processione con il Santissimo Crocifisso. A presiederla sarà don Alberto Corti, che quest’anno celebra il cinquantesimo anniversario di ordinazione sacerdotale.

La giornata sarà accompagnata dalla raccolta di offerte per il Fondo cittadino di solidarietà, che sostiene le persone e le famiglie saronnesi in difficoltà.

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