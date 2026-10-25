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SARONNO – Un pomeriggio alla scoperta delle bellezze artistiche e della storia del Santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Oggi, domenica 25 ottobre, l’associazione Cantastorie Saronno propone una visita guidata gratuita dedicata ai tesori d’arte cinquecenteschi custoditi in uno dei monumenti più rappresentativi della città. L’appuntamento è fissato alle 15.30 nel piazzale del Santuario, punto di ritrovo dei partecipanti. Da qui prenderà il via un percorso accompagnato dai volontari dell’associazione, che illustreranno il patrimonio artistico e culturale dell’edificio religioso, offrendo l’occasione di conoscere più da vicino le opere che ne caratterizzano gli interni.

L’iniziativa si rivolge sia ai saronnesi desiderosi di riscoprire uno dei luoghi simbolo della città, sia ai visitatori interessati alla storia e all’arte del territorio.

La partecipazione è gratuita e non è richiesta alcuna prenotazione. È previsto un unico turno, con partenza alle 15.30. Durante l’incontro sarà possibile lasciare un’offerta libera, destinata alla valorizzazione dei beni culturali.

L’appuntamento rappresenta un’occasione per approfondire la conoscenza del Santuario e del suo straordinario patrimonio artistico, attraverso il racconto e le spiegazioni dell’associazione Cantastorie Saronno.

(foto archivio: precedente visita in Santuario)

25102026