Cronaca

SARONNO – Ieri sera, sabato 24 ottobre, un uomo di 66 anni è stato investito in via Varese, all’altezza del civico 32. L’incidente ha richiesto l’intervento di un’ambulanza della Croce rossa di Saronno e della polizia locale. Per il pedone è stato necessario il trasporto al pronto soccorso cittadino.

La richiesta di aiuto è scattata alle 19,28 da parte di alcuni automobilisti di passaggio. I soccorritori hanno raggiunto il luogo dell’investimento e prestato assistenza al 66enne. L’intervento si è svolto a margine della carreggiata nei pressi della rotonda, dove il personale sanitario si è occupato dell’uomo, mentre sul posto erano presenti anche gli agenti.

Dopo la valutazione sanitaria, il pedone è stato accompagnato all’ospedale di Saronno in codice verde, indicazione di condizioni non gravi. Non si sono registrate conseguenze per la circolazione anche se qualche automobilista si è fermato per seguire le operazioni di soccorso. Restano da chiarire le circostanze dell’investimento di cui si occuperà la polizia locale che ha effettuato i rilievi e raccolto le testimonianze dell’investito e di chi si trovava sull’auto.

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