Saronno, si ritrova il Trasporto con la processione del Crocifisso: diretta
25 Ottobre 2026
SARONNO – Il Santissimo Crocifisso tornerà oggi pomeriggio per le vie della città: domenica 25 ottobre la Festa del Trasporto avrà il suo momento centrale nella processione presieduta da don Alberto Corti, che quest’anno celebra cinquant’anni di ordinazione sacerdotale.
Il ritrovo per i fedeli è fissato alle 15,30 in piazza Libertà, da dove partirà la processione. Un appuntamento che rinnova la devozione dei saronnesi al Crocifisso e una tradizione che affonda le proprie radici nel 1734, celebrata ogni quarta domenica di ottobre.
La giornata prevede anche la messa solenne delle 10 nella chiesa prepositurale dei Santi Pietro e Paolo, con le autorità cittadine, e alle 11,30 la professione di fede dei quattordicenni della comunità pastorale.
Al termine della processione sarà possibile contribuire alla raccolta per il Fondo cittadino di solidarietà, destinato ad aiutare persone e famiglie saronnesi in difficoltà.
Le celebrazioni proseguiranno domani, lunedì 26 ottobre, alle 10,30 in Prepositurale: don Daniele Tussi presiederà la messa a suffragio dei defunti della comunità pastorale, ultimo appuntamento del programma della Festa del Trasporto.
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