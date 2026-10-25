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SARONNO – “Saronno è protagonista nel percorso di rilancio della Lega a livello federale. Al congresso federale è intervenuto il leghista saronnese Angelo Veronesi in qualità di delegato federale, portando il contributo del territorio al confronto sulle priorità del movimento per i prossimi anni di legislatura”.

Inizia così la nota condivisa dalla Lega Lombarda Saronno.

“Nel suo intervento Veronesi ha sottolineato che il congresso è l’occasione per fare un bilancio dell’azione della Lega al governo. Ogni misura amministrativa o legislativa deve essere valutata con un criterio guida: se rafforza il federalismo.

I risultati concreti non mancano. Il ministro Roberto Calderoli ha strutturato la legge quadro sull’Autonomia Differenziata, arrivando all’approvazione dei primi schemi di intesa con Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria per il trasferimento delle materie non subordinate ai Livelli Essenziali delle Prestazioni (Lep). Il ministro Giancarlo Giorgetti ha garantito la stabilità dei conti pubblici, introducendo elementi di flessibilità fiscale come l’estensione della Flat Tax e il Concordato Preventivo e reperendo risorse per l’autonomia differenziata. Il ministro Matteo Salvini, con il “Salva-Casa”, ha semplificato l’urbanistica destinando ai bilanci comunali i proventi delle sanzioni. Il ministro Giuseppe Valditara ha avviato investimenti mirati con i piani Agenda Nord e Agenda Sud. Il ministro Alessandra Locatelli ha ridefinito su base nazionale i criteri di disabilità, ha guidato il percorso per far confluire i fondi di assistenza e comunicazione verso l’istituzione dei LEP e ha curato il trasferimento diretto delle risorse alle Regioni per trasporto scolastico, assistenza e comunicazione.

“Il lavoro svolto è di impronta federalista – ha dichiarato Veronesi – e proprio per questo dobbiamo raccontarlo con più forza ai cittadini, rivendicando l’efficacia delle nostre scelte.”

Per i prossimi anni Veronesi ha indicato obiettivi chiari: un maggiore coinvolgimento dei territori che producono la quota più rilevante della ricchezza nazionale nelle decisioni su come le risorse vengono allocate e spese. Ha proposto inoltre di proseguire verso contratti regionali che adeguino le retribuzioni al costo della vita, in particolare nelle grandi metropoli del Nord, verso la regionalizzazione del personale docente e verso la nascita di polizie regionali autonome.

Veronesi ha infine richiamato il valore del confronto interno. Il dialogo aperto, ha ricordato, è la risorsa che garantisce forza e longevità alle battaglie storiche del movimento, e il Nord, in tutte le sue sensibilità, deve continuare a trovare nella Lega la propria voce. “Il congresso è la sede giusta per ridefinire l’agenda e correggere la rotta programmatica – ha concluso – Saronno è pronta a fare la sua parte”.

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