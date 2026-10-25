Cronaca

UBOLDO – Cartelli stradali danneggiati, una colonnina elettrica presa a sprangate e campanelli suonati nel cuore della notte. Si moltiplicano le segnalazioni di vandalismi e bravate che negli ultimi giorni hanno interessato Uboldo, suscitando malumore tra i residenti e provocando, in alcuni casi, anche disagi concreti. Uno degli episodi riguarda l’incrocio tra via San Martino e via per Origgio, dove diversi cartelli della segnaletica stradale sono stati piegati. Un danneggiamento che, oltre a rappresentare un gesto di inciviltà, rischia di compromettere la corretta visibilità delle indicazioni per automobilisti e altri utenti della strada.

Ancora più pesante quanto accaduto in piazza degli Alpini, dove una colonnina per la distribuzione dell’energia elettrica è stata colpita a sprangate e resa inutilizzabile. Il danneggiamento ha avuto conseguenze anche per le attività del mercato settimanale del venerdì: alcuni ambulanti si sono infatti trovati senza la possibilità di utilizzare il consueto allacciamento alla corrente.

Accanto agli atti vandalici veri e propri, non mancano le segnalazioni di comportamenti molesti nelle ore notturne. Sia a Uboldo sia nella vicina Origgio, diversi cittadini lamentano il ripetersi del vecchio scherzo dei campanelli: gruppi di adolescenti che suonano ripetutamente ai citofoni dei condomini per poi allontanarsi di corsa, disturbando il riposo dei residenti anche a notte inoltrata. Se gli scherzi ai campanelli possono apparire semplici ragazzate, ben diverso è il caso dei danneggiamenti alle strutture pubbliche, che comportano costi di riparazione e possono creare problemi alla collettività.

Gli episodi segnalati negli ultimi giorni riaccendono così l’attenzione sul rispetto degli spazi comuni e sulla necessità di prevenire comportamenti che, dalle molestie notturne, possono arrivare fino alla distruzione di attrezzature utilizzate quotidianamente dai cittadini e dagli operatori commerciali.

25102026