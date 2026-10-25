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SARONNO – Seconda giornata del campionato maschile di serie B, girone B, con la Rossella Ets Caronno che si conferma protagonista e conquista la vetta solitaria della classifica a punteggio pieno. Sorride anche la Res Volley Mozzate (foto), che si aggiudica il derby contro la Pallavolo Saronno, mentre i saronnesi incassano la prima sconfitta stagionale dopo il successo all’esordio.

Caronno, seconda vittoria e primato solitario. Trasferta vincente a Montichiari per la Rossella Ets Caronno, che supera in tre set la Ferramenta Astori con i parziali di 23-25, 29-31 e 22-25. Una vittoria tutt’altro che scontata, soprattutto per l’andamento delle prime due frazioni: dopo aver conquistato il set iniziale con il minimo scarto, i caronnesi hanno dovuto lottare fino ai vantaggi nel secondo, imponendosi 31-29. Più lineare il terzo parziale, chiuso 25-22, che ha consegnato alla formazione di Caronno il secondo successo consecutivo. Sei punti in due giornate, sei set vinti e uno soltanto perso: numeri che valgono il primo posto in classifica, davanti al Vero Volley Monza.

Mozzate, il derby è della Res Volley. Prima vittoria stagionale per la Res Volley Mozzate, che davanti al pubblico di casa ha superato 3-1 la Pallavolo Saronno. I padroni di casa hanno preso il comando aggiudicandosi il primo set 25-18, ma la risposta degli ospiti è arrivata nella seconda frazione, conquistata con il punteggio di 25-18. Sul risultato di un set pari, la Res Volley ha trovato lo spunto decisivo nei momenti importanti del terzo parziale, chiuso 25-22, per poi completare l’opera nel quarto, vinto 25-23 al termine di un’altra frazione combattuta. Tre punti che permettono ai mozzatesi di salire a quota 3, al sesto posto.

Saronno, prima battuta d’arresto. Dopo il successo al tie-break contro Missaglia nella giornata inaugurale, la Pallavolo Saronno non è riuscita a ripetersi nella trasferta di Mozzate. I biancazzurri hanno avuto il merito di reagire dopo il primo set perso, riportando l’incontro in equilibrio, ma non sono riusciti a concretizzare nei finali delle due frazioni successive, entrambe risolte a favore della Res Volley. Saronno resta così a quota 2 punti, al settimo posto, con un bilancio di una vittoria e una sconfitta.

Negli altri incontri del sabato, il Vero Volley Monza ha battuto nettamente 3-0 il Dent. Bellinvia AG Milano, mantenendosi a una lunghezza dalla capolista Caronno. Successo casalingo anche per Yaka Volley Malnate, che ha superato 3-0 il Gvc Monza Volley, mentre Missaglia ha avuto la meglio su Grassobbio per 3-1.

Il programma della seconda giornata si completerà domenica 25 ottobre con Scanzorosciate-Vega Volley Dolianova. Turno di riposo per Desio Volley Brianza. La classifica resta quindi provvisoria, in attesa dell’ultimo risultato.

Risultati della seconda giornata

ML Informatica Pallavolo Missaglia-Mgr Oratorio Grassobbio 3-1 (25-18, 22-25, 25-14, 25-21)

Vero Volley Monza-Dent. Bellinvia AG Milano 3-0 (25-10, 25-18, 25-20)

Res Volley Mozzate-Pallavolo Saronno 3-1 (25-18, 18-25, 25-22, 25-23)

Ferramenta Astori Montichiari-Rossella Ets Caronno 0-3 (23-25, 29-31, 22-25)

Yaka Volley Malnate-Gvc Monza Volley 3-0 (25-22, 25-22, 25-14)

Scanzorosciate Volley-Vega Volley Dolianova (domenica 25 ottobre)

Riposa: Desio Volley Brianza.

Classifica del girone B

Rossella Ets Caronno 6 punti; Vero Volley Monza 5; Yaka Volley Malnate e ML Informatica Pallavolo Missaglia 4; Desio Volley Brianza e Res Volley Mozzate 3; Pallavolo Saronno, Oratorio Grassobbio e Dent. Bellinvia AG Milano 2; Vega Volley Dolianova e Ferramenta Astori Montichiari 1; Gvc Monza Volley e Scanzorosciate Volley 0.

25102026