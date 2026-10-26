Calcio

SARONNO – Una domenica di calcio ricca di gol, rimonte e risultati sorprendenti per le squadre del Saronnese e delle Groane. Dal pareggio della Varesina in serie D alle occasioni sfumate in Eccellenza, fino ai successi di Rovellasca, Cistellum, Gerenzanese ed Equipe Garibaldi: ecco il bilancio delle partite del fine settimana del 25 ottobre.

Serie D: la Varesina pareggia a Castellanza. Nell’ottava giornata? No, nella nona del girone D, la Varesina ha conquistato un punto sul campo della Castellanzese. I rossoblù sono passati in vantaggio al 10′ con Banfi, ma al 31′ Sassaro ha firmato il definitivo 1-1. La Varesina è salita a 8 punti, rimanendo nelle zone basse della classifica. In vetta prima sconfitta stagionale della Pistoiese, battuta dal Cittadella Modena.

La cronaca della Varesina e tutti i risultati di serie D

Eccellenza: Saronno, due punti sfumati. Allo stadio Colombo Gianetti il Fbc Saronno ha pareggiato 2-2 contro la Lentatese dopo essere stato avanti di due reti grazie alla doppietta di Vassallo. Decisiva per l’andamento dell’incontro l’espulsione di Mazzola al 37′ del primo tempo. Berra e Malacarne hanno completato la rimonta ospite. Nel dopopartita il tecnico Danilo Tricarico ha contestato duramente la decisione arbitrale.

La diretta di Saronno-Lentatese

Caronnese sconfitta nel big match. A Caronno Pertusella il Legnano ha conquistato tre punti pesanti imponendosi 2-1. Benedetti e Marcomin hanno portato gli ospiti sul doppio vantaggio, prima del gol di Furlan al 41′ della ripresa. Nel recupero Giangaspero ha sfiorato il pareggio. Il Legnano è rimasto così da solo al comando della classifica.

La cronaca di Caronnese-Legnano

Ardor Lazzate, incredibile rimonta subita. Ancora più amara la domenica dei lazzatesi, battuti 3-2 dalla Barona dopo aver chiuso il primo tempo avanti 2-0 grazie alla doppietta di Torraca. I padroni di casa hanno accorciato le distanze con Marrulli e segnato altre due volte nel recupero, con lo stesso Marrulli e Della Vedova.

La partita dell’Ardor Lazzate e la classifica di Eccellenza

Promozione: Rovellasca protagonista, Solaro ancora sconfitto. Nel girone B il Rovellasca 1910 ha conquistato una bella vittoria per 3-2 contro il Gavirate, grazie alle reti di Niesi, Ballabio e Gebbia. Pareggio esterno per lo Sc United, 1-1 contro il Gallarate con gol di Del Pesce, e identico risultato per il Ceriano Laghetto contro il Marnate Gorla, con rete di Iorino. Nuova sconfitta invece per l’Universal Solaro, superato 2-1 dall’Accademia BMV nonostante il vantaggio iniziale di Greco.

Tutti i risultati della Promozione

Prima categoria: Cistellum vittorioso, Tradate ko. Successo esterno per 2-0 del Cistellum contro l’Union Valleolona, grazie a un’autorete e al gol di Iacovelli. Sconfitta invece per il Tradate, battuto 1-0 in casa dalla Valcuviana.

Seconda categoria: tanti successi per le squadre locali. Nel girone G la Gerenzanese ha superato 3-1 il Cdg Erba con le reti di Canavesi, Colucci e Pellizzi. Nel girone R il Cgds Misinto ha battuto 2-1 il Molinello, mentre la Cogliatese si è imposta 1-0 sul Dieffe.

Nel girone V l’Amor Sportiva ha pareggiato 2-2 contro il San Marco con gol di Cattaneo e Caso. Successo dell’Azzurra Mozzate, 2-1 agli Amici dello Sport con doppietta di Costanzo. L’Equipe Garibaldi ha dilagato sul campo del San Giorgio, vincendo 5-1 con reti di Nodari, Robbiati, Castaldo e doppietta di Craciun. Vittoria esterna anche per la Pro Juventute, 2-0 contro il Busto 81 grazie a Dragoni e Montoli.

Il riepilogo di Prima e Seconda categoria con la classifica del girone V

Seconda categoria, girone K: Dal Pozzo vincente nell’anticipo. Nel match disputato sabato sera a Lainate, la Frazione Calcistica Dal Pozzo ha battuto 1-0 l’Osaf con una rete di Barone, confermandosi nelle posizioni di vertice.

La vittoria del Dal Pozzo

(foto Andrea Elli: Fbc Saronno in azione)

26102026