Groane

SOLARO – Un risultato eccezionale premia l’eccellenza scolastica del territorio e porta il nome di Solaro sul palcoscenico nazionale. L’alunna Elena Pustorino, frequentante la scuola secondaria di primo grado “Luigi Pirandello” (afferente all’Istituto Comprensivo Regina Elena), si è guadagnata l’accesso alla finale nazionale del Campionato di disegno tecnico, tenutasi a Rieti dal 23 al 25 ottobre.

La qualificazione giunge al termine di un percorso brillante, inaugurato dai successi ottenuti durante la fase provinciale della competizione. A Rieti, la giovane studentessa si è confrontata con le migliori attitudini d’Italia in una sfida ad alto livello tecnico, pensata per mettere alla prova la precisione esecutiva, la padronanza della geometria descrittiva, la capacità di interpretazione dello spazio e il rigore metodologico.

A sostenere da vicino il cammino dell’alunna nella trasferta laziale è stata la professoressa di tecnologia Veronica Grenati, docente che ha guidato e seguito la preparazione didattica della ragazza. L’iniziativa ha visto inoltre la partecipazione e il sostegno materiale del comitato genitori Grein, a dimostrazione di una sinergia proficua tra scuola e famiglie.

Il traguardo raggiunto rappresenta un motivo di forte orgoglio per la dirigenza scolastica e per l’intera comunità dell’Ic Regina Elena. Un’esperienza dal profondo valore formativo che, al di là dell’esito della gara, conferma l’efficacia dei percorsi didattici volti alla valorizzazione del talento e delle inclinazioni personali degli studenti.

(foto d’archivio)

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