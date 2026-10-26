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SARONNO – Tra le notizie che hanno richiamato maggiormente l’attenzione dei lettori ieri, sabato 24 ottobre, ci sono i controlli delle forze dell’ordine alla stazione ferroviaria di Saronno, l’investimento di un uomo di 66 anni in via Varese e la cerimonia di consegna delle Ciocchine 2026, le civiche benemerenze assegnate a persone e realtà che hanno lasciato il segno nella comunità.

Carabinieri, finanzieri e baschi verdi della Guardia di finanza sono stati impegnati sabato in controlli alla stazione ferroviaria di Saronno. L’attività rientrava nel rafforzamento dei servizi di sicurezza predisposti in Lombardia per prevenire eventuali disordini in occasione delle manifestazioni annunciate in diverse città, tra cui Milano e Como, anche in relazione agli spostamenti dei partecipanti in treno. Nello scalo saronnese le pattuglie hanno verificato i documenti delle persone presenti. Una residente ha raccontato che anche il marito è stato sottoposto a un controllo, giudicando positivamente la presenza delle forze dell’ordine e auspicando verifiche analoghe anche durante la settimana, nelle ore serali e in quelle di punta.

Un uomo di 66 anni è stato investito sabato 24 ottobre in via Varese, a Saronno, all’altezza del civico 32, nei pressi della rotonda. L’allarme è scattato alle 19.28, quando alcuni automobilisti hanno richiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati un equipaggio della Croce Rossa di Saronno e la polizia locale. Dopo le prime cure, il pedone è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale cittadino in codice verde, indicativo di condizioni non gravi. Gli agenti hanno effettuato i rilievi e raccolto le testimonianze per ricostruire la dinamica dell’investimento.

La città ha celebrato sabato pomeriggio la consegna delle Ciocchine 2026, le civiche benemerenze con cui Saronno rende omaggio a persone e realtà che si sono distinte per il loro contributo alla comunità. La cerimonia si è svolta alle 15 nella sala consiliare Agostino Vanelli. I riconoscimenti sono andati a Cisv – Hurricane Saronno, realtà sportiva impegnata nel baseball per ciechi e ipovedenti, e a Carlo Legnani, storica voce di Radiorizzonti. Tre le benemerenze conferite alla memoria: a Ivonne Trebbi, staffetta partigiana conosciuta come Bruna; a Franco Turconi, tra i fondatori di Semplice Terra e impegnato nella valorizzazione dell’orto storico di via San Cristoforo; e a Giorgio Cavallari, la cui collezione dedicata a Giuditta Pasta è stata donata alla città e ha contribuito alla nascita del percorso museale di Villa Gianetti. La fotogallery ripercorre i momenti della cerimonia e le motivazioni dei riconoscimenti.

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