Groane

LAZZATE – Dopo l’incontro dell’11 ottobre, il Comitato Futuro Nazionale Lazzate 1489 rinnova l’appuntamento con i cittadini: domenica 15 novembre, dalle 9:30 alle 12:30, il gazebo sarà nuovamente in Piazza Giovanni XXIII a Lazzate. L’iniziativa si inserisce nella mobilitazione nazionale di novembre dedicata alla sicurezza e al caro carburanti, promossa dal Coordinatore nazionale Massimiliano Simoni, che ha invitato i Comitati a essere presenti nelle piazze di tutte le province.

Un secondo incontro che dà continuità al percorso di ascolto e confronto avviato sul territorio, con l’obiettivo di raccogliere esigenze, segnalazioni e proposte e tradurle in un impegno concreto.

“Mai come oggi c’è bisogno di parlare con le persone, di guardarle negli occhi e di ascoltare ciò che vivono ogni giorno — afferma Barbara Esposito, referente del Comitato — La sicurezza nei nostri territori e il peso del caro carburanti e dei costi dell’energia sui bilanci delle famiglie e delle imprese sono questioni che incidono sulla vita quotidiana e richiedono risposte concrete. Raccogliamo l’invito del Coordinatore nazionale portando anche a Lazzate questi temi, con la volontà di partire dall’esperienza diretta dei cittadini. Chi si avvicina alla politica deve poter trovare interlocutori presenti, disponibili e responsabili”.

Il nuovo appuntamento rappresenta un’occasione per proseguire il dialogo con quanti hanno già partecipato al primo gazebo e per incontrare altri cittadini, associazioni e realtà locali.

“Essere in piazza significa assumersi un impegno che continua anche dopo aver chiuso il gazebo — prosegue Esposito —. Significa approfondire i problemi raccolti, individuare le istituzioni competenti e costruire proposte sulle quali tornare a confrontarsi. È questo il contributo che vogliamo dare al percorso nazionale di Futuro Nazionale: una presenza costante sul territorio, capace di portare all’attenzione del movimento le esigenze delle nostre comunità. La fiducia cresce quando alle parole seguono i fatti e quando si ha la serietà di spiegare che cosa si può fare, attraverso quali strumenti e con quali tempi”.

L’invito a partecipare è aperto a tutti coloro che desiderano portare un contributo, segnalare una difficoltà o conoscere le attività del Comitato.

“Vi aspettiamo il 15 novembre. Il nostro impegno parte da qui: esserci, ascoltare e lavorare per dare risposte alle persone”, conclude Esposito.

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