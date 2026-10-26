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SARONNO – Lunedì 26 ottobre, secondo le previsioni di 3B Meteo, a Saronno sono attesi cieli sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, senza precipitazioni. Le temperature saranno comprese tra una minima di 7°C e una massima di 16°C. I venti soffieranno moderati da Est al mattino e da Est-Sudest nel pomeriggio. Non sono presenti allerte meteo.

Il tempo si manterrà stabile e asciutto, con ampie schiarite e poche nubi. Le temperature resteranno fresche nelle prime ore del giorno, quando il termometro scenderà fino a 7°C, mentre nel pomeriggio la massima raggiungerà i 16°C. Il vento dai quadranti orientali accompagnerà la giornata, senza cambiamenti significativi delle condizioni atmosferiche.

In Lombardia un campo di alta pressione garantirà tempo stabile e soleggiato su tutto il territorio regionale. Sulle basse pianure occidentali e orientali, sulle pedemontane e alte pianure, sulle Prealpi occidentali e orientali, sulle Orobie e sulle Alpi Retiche i cieli saranno sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. I venti saranno deboli dai quadranti sud-orientali. Lo zero termico si attesterà intorno ai 2950 metri.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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