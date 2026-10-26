Saronnese

GERENZANO – Una richiesta di chiarimenti su quanto sarebbe accaduto sabato sera in via Duca degli Abruzzi e sulle condizioni della strada la mattina successiva. La consigliera comunale Lisa Molteni, in accordo con il comitato Futuro Nazionale Gerenzano n. 1916, ha predisposto un’interrogazione urgente al sindaco, chiedendo di discuterla già nella seduta di martedì 27 ottobre.

Al centro dell’iniziativa c’è una colluttazione che, secondo le testimonianze riportate nella nota della consigliera, avrebbe coinvolto più persone nella serata di sabato 24 ottobre, sia all’interno sia all’esterno del locale. Nel corso dell’episodio sarebbero state pronunciate anche espressioni offensive contro gli italiani.

La segnalazione riguarda anche le condizioni dell’area nella mattinata di domenica 25 ottobre: secondo quanto riferito da Molteni, sarebbero rimasti bottiglie e contenitori di birra abbandonati, alcuni successivamente raccolti e spostati ai margini della carreggiata, oltre a un forte odore di urina.

“A Gerenzano chiediamo giustamente ai cittadini di rispettare le regole della raccolta differenziata, di conferire correttamente i rifiuti e di contribuire al decoro urbano. Mi pare quindi il minimo pretendere che le strade non vengano utilizzate per urinare, lasciando ai residenti, la domenica mattina, odori insopportabili e sporcizia. Anche basta. Il rispetto delle regole non può essere facoltativo e non può dipendere da chi si ha davanti». «Mi pare che Gerenzano non abbia mai fatto mancare le condizioni per l’integrazione e la convivenza civile. La nostra comunità ha dimostrato disponibilità e apertura, ma integrazione significa anche reciprocità, rispetto delle regole e responsabilità individuale. Forse oggi è arrivato il momento di ridurre quel margine di tolleranza che, troppo spesso, rischia di trasformarsi in rassegnazione di fronte a comportamenti inaccettabili. Non si tratta di essere meno accoglienti, ma di essere più rigorosi verso chiunque non rispetti le regole. Perché la tolleranza non può diventare impunità”.

Con l’interrogazione Molteni chiede all’Amministrazione comunale di chiarire quali fatti risultino ufficialmente accertati, se siano intervenuti carabinieri e soccorsi sanitari e se esistano precedenti segnalazioni relative all’area. Domanda inoltre quali iniziative siano previste per rafforzare sicurezza, igiene e decoro urbano.

Tra le richieste figura la valutazione di una segnalazione circostanziata al prefetto e al questore di Varese, qualora dagli accertamenti emergano elementi rilevanti per l’ordine e la sicurezza pubblica.

“Non intendiamo attribuire responsabilità al gestore dell’esercizio senza i necessari accertamenti” precisa Molteni.

La consigliera lega la richiesta di verifiche al tema della convivenza: “Non si tratta di essere meno accoglienti, ma di essere più rigorosi verso chiunque non rispetti le regole. Perché la tolleranza non può diventare impunità”.

Per ottenere la discussione già nel prossimo consiglio comunale, Molteni ha richiamato la disposizione del regolamento consiliare dedicata alla trattazione delle interrogazioni urgenti: “La sicurezza non è uno slogan e il decoro non è un capriccio. Sono condizioni essenziali per garantire ai cittadini una vita dignitosa. Chiunque viva, lavori o frequenti Gerenzano deve rispettare le persone, gli spazi pubblici e le regole della convivenza civile. Non chiediamo privilegi per nessuno, ma nemmeno intendiamo accettare comportamenti che penalizzano un’intera comunità”.

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