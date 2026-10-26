Saronnese

ORIGGIO – Dal 1° novembre cambieranno le modalità di accesso al Centro di raccolta comunale di Origgio per le utenze non domestiche. Le attività che utilizzano il servizio dovranno dimostrare di essere in possesso delle autorizzazioni necessarie, con l’obiettivo di garantire conferimenti regolari e una gestione dei rifiuti conforme alla normativa ambientale. Tra i requisiti richiesti rientra l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali. Le utenze interessate dovranno inviare preventivamente a Econord Spa una copia della documentazione, che sarà esaminata per verificare la validità delle autorizzazioni al trasporto dei rifiuti e la corrispondenza dei codici Eer, ovvero i codici europei che identificano le diverse tipologie di rifiuto, con quelli ammessi dal Regolamento comunale di Igiene urbana.

Sono previsti controlli anche al momento dell’ingresso nella struttura. Il personale incaricato potrà chiedere un documento identificativo per accertare la regolarità dell’accesso. In caso di requisiti mancanti o non conformi, non sarà possibile entrare nel centro di raccolta.

Il Comune invita quindi le attività interessate a verificare per tempo la propria posizione, controllando la validità delle autorizzazioni e assicurandosi di aver trasmesso tutta la documentazione richiesta prima di recarsi alla struttura.

Le nuove disposizioni puntano a rendere più efficiente il servizio, prevenire i conferimenti non autorizzati e tutelare l’ambiente attraverso una gestione controllata dei rifiuti. Per ulteriori informazioni è possibile contattare Econord al numero verde 800 017 661 oppure utilizzare il chatbot WhatsApp al numero 348 749 35 23, disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni della settimana.

(foto archivio)

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