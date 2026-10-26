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SARONNO – Prosegue anche a Saronno il calendario di iniziative dell’Ottobre Rosa, il mese dedicato alla prevenzione e alla promozione della salute. Martedì 27 ottobre alle 18 la Casa di Comunità di via Fiume ospiterà la serata aperta alla cittadinanza Conoscere per prevenire, un appuntamento dedicato ai diversi aspetti della salute e della prevenzione.

L’incontro vedrà la partecipazione di un gruppo di professionisti chiamati ad affrontare il tema da prospettive differenti. Saranno presenti un oncologo, un cardiologo, un dietologo, un reumatologo e uno psicologo, con l’obiettivo di offrire ai partecipanti un quadro ampio dei principali ambiti legati alla salute.

La serata si inserisce nel programma di iniziative promosso da Asst Valle Olona in occasione dell’Ottobre Rosa, che coinvolge gli ospedali di Busto Arsizio, Gallarate e Saronno e le Case di Comunità del territorio.

Il calendario comprende attività dedicate alla prevenzione oncologica femminile, screening e visite, ma anche percorsi rivolti al benessere di pazienti, caregiver e operatori sanitari. Le iniziative sono realizzate con il contributo delle associazioni di volontariato Caos, Lilt e Saronno Point Odv.

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