Città

SARONNO – Per due serate hanno affiancato gli agenti della polizia locale. Quattro studenti dell’istituto Zappa sono stati protagonisti a Saronno di “Ragazzi On the Road”, il progetto educativo che porta i giovani a conoscere sul campo il lavoro di chi si occupa di sicurezza e rispetto delle regole.

Le attività si sono svolte venerdì 23 e nella serata di sabato 24 ottobre. Un’esperienza concreta per i ragazzi, che hanno accompagnato il personale della polizia locale nelle diverse attività di servizio, osservando da vicino responsabilità e impegno quotidiano degli operatori.

Il Comune di Saronno aderisce per il quarto anno consecutivo all’iniziativa, patrocinata dal Ministero dell’Interno e dalla Prefettura di Varese. Il format si rivolge ai giovani dai 16 ai 20 anni e propone un modo coinvolgente di affrontare l’educazione stradale e la legalità: uscire dall’aula e imparare attraverso l’esperienza diretta.

Una rete ampia sostiene il percorso nella provincia di Varese. Accanto alle diverse forze dell’ordine, il progetto ha coinvolto il servizio di emergenza 112, il soccorso sanitario 118, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Sea, la società che gestisce l’aeroporto di Milano Malpensa.

Per i quattro studenti saronnesi, un’occasione preziosa per guardare la propria città da una prospettiva nuova e scoprire quanto contino attenzione, collaborazione e senso di responsabilità sulla strada.

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