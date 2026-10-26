Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del Movimento 5 Stelle sulla crisi Barco e sulle iniziative a sostegno dei lavoratori.

Il Movimento 5 Stelle era presente venerdì 23 ottobre al presidio delle lavoratrici e dei lavoratori della Barco di Saronno. Presente anche la sindaca Ilaria Pagani, su richiesta del M5S, nella convinzione che una crisi di questa portata necessiti del coinvolgimento delle istituzioni e di un’azione concreta a tutela dell’occupazione.

L’azienda ha annunciato il trasferimento in Cina di oltre il 50% della produzione attualmente realizzata a Saronno e ha avviato una procedura di licenziamento collettivo che riguarda 46 dipendenti a tempo indeterminato. A questi si aggiungono 25 lavoratori interinali i cui contratti non sono stati rinnovati. Sono quindi 71 le persone coinvolte, con modalità diverse, dalle decisioni aziendali.

Parliamo di una realtà industriale storica e altamente tecnologica, specializzata anche nella produzione di monitor medicali per le sale operatorie. Il ridimensionamento dello stabilimento non mette a rischio soltanto posti di lavoro, ma investe il futuro produttivo di Saronno e le ricadute economiche e sociali sull’intero territorio.

Dopo Beko ed Electrolux, la vicenda Barco alimenta ulteriori preoccupazioni per il futuro industriale della provincia di Varese. Chiediamo alle associazioni di categoria, ciascuna per le proprie competenze, di contribuire a fare chiarezza sulla reale dimensione della crisi e sulle prospettive concrete di sviluppo e occupazione del nostro territorio.

Il M5S si sta muovendo anche sul piano istituzionale. La vicenda è già stata sottoposta all’attenzione dei nostri referenti regionali e nazionali. A livello regionale è stata manifestata la disponibilità a promuovere un’audizione urgente alla quarta commissione del Consiglio regionale, competente in materia di attività produttive, occupazione e crisi aziendali. A livello nazionale sono in corso interlocuzioni con le parti sociali per individuare possibili interventi e contributi concreti a tutela dei lavoratori e per valutare le ricadute sociali della crisi sul territorio saronnese.

Le strategie delle multinazionali non possono essere valutate soltanto attraverso numeri e percentuali. Dietro ogni posto di lavoro ci sono persone, famiglie e redditi necessari per vivere, in una fase già segnata dal caro vita, dai costi dell’energia e dei carburanti.

La vicinanza ai lavoratori non può fermarsi alle dichiarazioni di solidarietà. Occorre seguire la vertenza, coinvolgere le istituzioni competenti e individuare ogni strada possibile per difendere l’occupazione e il patrimonio produttivo del territorio.

Il Movimento 5 Stelle continuerà a seguire la crisi Barco e a sollecitare iniziative concrete a tutti i livelli istituzionali, affinché alle preoccupazioni dei lavoratori seguano risposte e impegni verificabili.

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