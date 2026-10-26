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SARONNO – La prevenzione rappresenta da sempre la prima e più efficace forma di cura per la salute. In occasione delle iniziative legate all'”Ottobre Rosa“, il mese dedicato alla sensibilizzazione sulla salute femminile, la casa di comunità di Saronno apre le proprie porte alla cittadinanza per un appuntamento interamente dedicato al benessere, alla diagnosi precoce e ai corretti stili di vita.

L’incontro, intitolato “Conoscere per prevenire: la salute a 360 gradi“, si terrà lunedì 27 ottobre alle 18 nella sede della casa di comunità di Saronno in via Fiume. L’evento, aperto a tutta la popolazione, nasce con l’intento di accendere i riflettori sull’importanza dei controlli periodici nella lotta contro i tumori femminili, offrendo uno spazio di confronto per chiarire dubbi e comprendere come anche i piccoli gesti quotidiani possano fare la differenza.

Per affrontare il tema sotto molteplici aspetti e garantire un approccio multidisciplinare, la tavola rotonda vedrà la partecipazione di un ricco parterre di specialisti della sanità locale e del presidio ospedaliero di Saronno. Interverranno Barbara Lamperti, direttore del distretto di Saronno, Alessia Liguori per la struttura complessa di oncologia e Daniele Nassiacos, direttore della cardiologia dell’ospedale cittadino. A completare il quadro dei relatori saranno Andrea Morciano della reumatologia del P.O. di Saronno, Gianluca Imperio, dietista della casa di comunità, e Maria Marconi della psicologia clinica dell’Asst Valle Olona.

L’iniziativa, promossa dal sistema socio sanitario di regione Lombardia e dall’Asst Valle Olona, è stata realizzata grazie al contributo di importanti realtà del territorio da tempo impegnate nel supporto ai pazienti e nella prevenzione oncologica, come l’associazione Caos (Centro ascolto operato al seno), la Lilt associazione provinciale di Varese e Saronno Point.

Un’opportunità preziosa per informarsi direttamente con i professionisti del settore e fare della prevenzione un’abitudine di vita quotidiana

(foto d’archivio)

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