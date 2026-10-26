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SARONNO – Altri cinque anni alla guida del decanato di Saronno per don Riccardo Pontani. Il sacerdote è stato confermato per il mandato 2026-2031: il suo nome compare nell’elenco delle nomine reso noto lunedì 26 ottobre, nell’ambito del rinnovo degli incarichi dell’Arcidiocesi di Milano. Il decanato saronnese appartiene alla Zona pastorale IV di Rho.

Don Riccardo aveva assunto l’incarico nel febbraio 2021, quando era parroco di Origgio. La nuova nomina dà dunque continuità al servizio svolto nel precedente quinquennio. Il decano favorisce la collaborazione tra le parrocchie del territorio, coordina l’attività pastorale e mantiene il collegamento con il vicario episcopale e la diocesi.

Per i fedeli saronnesi don Pontani è un volto conosciuto anche per aver accompagnato direttamente la comunità pastorale dopo la morte di monsignor Claudio Galimberti, nel marzo 2024. Era stato lui, nel maggio successivo, ad annunciare con una lettera l’arrivo del nuovo prevosto don Giuseppe Marinoni.

Il suo servizio ha interessato anche altre comunità del territorio. Quest’estate il vicario episcopale Luca Raimondi aveva comunicato che, da settembre, a don Riccardo sarebbe stata affidata l’amministrazione parrocchiale della comunità pastorale “Discepoli di Emmaus” di Solaro e Brollo, durante l’assenza del parroco don Sergio Tomasello per motivi di salute.

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