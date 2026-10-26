Città

SARONNO – Diciottomila copie da recapitare direttamente nelle case e una copertina che, dal prossimo numero, potrà essere realizzata dai cittadini. È iniziata lunedì 26 ottobre, la distribuzione di Spazio Comune, il nuovo periodico di informazione della città che raccoglie l’eredità di Saronno Sette. Una pubblicazione gratuita di 32 pagine, diretta da Paolo Zerbi, che arriverà alle famiglie saronnesi con cadenza bimestrale. Al suo interno trovano spazio notizie dell’amministrazione, progetti e attività degli assessorati, interventi dei gruppi consiliari e approfondimenti sulle associazioni, sul volontariato e sulle realtà cittadine. Alla pubblicazione si affiancherà ViviSaronno, un calendario quindicinale degli eventi che, secondo la presentazione del Comune, sarà disponibile dal 1° novembre in municipio e nei quartieri.

L’EDITORIALE DELLA SINDACA

Ad aprire il primo numero è la sindaca Ilaria Pagani, che spiega le ragioni del cambiamento: “Dopo l’esperienza di Saronno Sette, abbiamo scelto di rinnovare profondamente questo strumento, a partire da un’idea semplice: una città si racconta meglio quando trova spazio per tutte le sue voci”. L’obiettivo dichiarato è approfondire il lavoro dell’amministrazione, spiegando decisioni, progetti e risultati attesi, ma anche ampliare lo spazio del confronto politico e dare maggiore visibilità alle associazioni. La consegna a domicilio punta inoltre a raggiungere chi frequenta meno gli spazi comunali o non utilizza abitualmente i canali digitali. “Naturalmente un giornale, da solo, non esaurisce il dialogo tra cittadini e istituzioni. Può però diventare uno strumento utile per alimentarlo, offrendo informazioni, punti di vista e occasioni di partecipazione”, scrive Pagani.

I TEMI DEL PRIMO NUMERO

Le pagine dedicate all’amministrazione affrontano diversi aspetti della vita cittadina. L’assessora alle Pari opportunità Lucy Sasso presenta il Termometro della violenza, lo strumento per riconoscere i segnali di controllo e abuso nelle relazioni, e il progetto Saronno Punto per Punto, una mappatura partecipata dei luoghi della città per raccogliere percezioni, difficoltà e bisogni di chi li vive. La partecipazione è al centro anche di Il parco che vorrei, il percorso illustrato dall’assessora Francesca Rufini per coinvolgere gli abitanti del Matteotti nella progettazione del nuovo spazio verde nell’area ex Pozzi Ginori. Il periodico indica il 2 novembre come termine per compilare il questionario online.

Sul fronte scolastico, l’assessora Maria Cornelia Proserpio parte dal nuovo edificio della primaria Rodari per affrontare i temi dell’inclusione, dell’alfabetizzazione e della mediazione linguistica, accompagnandoli con i dati degli iscritti alle scuole saronnesi.

L’assessore alla Mobilità Emilio Guastamacchia illustra invece la proposta sulle tariffe degli autobus urbani dal 1° gennaio 2027, subordinata al passaggio definitivo in consiglio comunale con il bilancio di fine anno. Tra le misure descritte figurano il mantenimento del biglietto ordinario a 1,30 euro, la riduzione di alcuni abbonamenti e l’estensione agli ultrasessantacinquenni dell’annuale agevolato.

Ai lavori pubblici è dedicato l’approfondimento con l’assessore Mauro Lattuada: dall’allargamento di via Galli alla nuova rotatoria tra via Gorizia e via Parma, fino alla conferma delle modifiche alle precedenze nella zona della stazione.

CULTURA, CONSIGLIO COMUNALE E ASSOCIAZIONI

Il primo numero racconta anche il murales di Andrea Ravo Mattoni ispirato a Stefano Maria Legnani, il nuovo spazio dedicato a giochi da tavolo e videogiochi in biblioteca e la stagione del teatro Giuditta Pasta. Un’anticipazione è riservata al programma natalizio, con l’accensione dell’albero e delle luminarie prevista il 28 novembre. Quattro pagine ospitano gli interventi dei gruppi consiliari. Nella sezione dedicata alle associazioni si incontrano, tra gli altri, il Centro studi sul Chiarismo, il Gruppo fotografico Agorà, la Pro loco, Il Tassello, il Pedale Saronnese e Saronno in Gioco.

LA COPERTINA LA PROPONGONO I CITTADINI

Dal prossimo numero i cittadini potranno candidare una propria fotografia, una grafica, un’illustrazione o una breve composizione testuale legata alla città. La redazione selezionerà il contributo da utilizzare in copertina.

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