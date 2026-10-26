Città

SARONNO – Una bolletta da pagare, le spese scolastiche da affrontare, un sostegno dopo la perdita del lavoro. Sono alcuni dei bisogni ai quali risponde il Fondo cittadino di solidarietà, al centro della raccolta promossa in occasione della Festa del Trasporto. Oggi, lunedì 26 ottobre, l’invito a contribuire resta aperto: chi desidera sostenere le persone e le famiglie saronnesi in difficoltà può farlo anche tramite bonifico.

Il materiale diffuso per la ricorrenza riporta le somme erogate negli ultimi tre anni: 14.450 euro nel 2023, 21.422 euro nel 2024 e 14.120 euro nel 2025. Risorse messe a disposizione grazie alla generosità dei donatori e destinate a interventi concreti. Nell’appello viene sottolineato che “le situazioni di bisogno sono in continuo aumento”.

Il fondo è nato nell’ottobre 2012, in occasione dell’arrivo del prevosto monsignor Armando Cattaneo. Promosso dalla comunità pastorale, opera in collaborazione con le realtà sociali e caritative del territorio per dare risposte alle difficoltà di singoli e famiglie.

Il percorso parte dall’ascolto. Chi ha bisogno può rivolgersi al Centro di ascolto Caritas o a un altro ente di solidarietà cittadino. La situazione viene esaminata e viene preparato un progetto di sostegno, sottoposto alla commissione di gestione del fondo, composta dai responsabili di nove associazioni caritative e sociali del territorio.

L’attività del fondo è stata sostenuta anche da altre iniziative. Quest’anno il concorso musicale “Saronno Famosi” ha abbinato alla manifestazione il progetto “Istruzione e salute”, dedicato all’acquisto di libri scolastici e medicinali per le famiglie in difficoltà economica.

Per donare, anche piccole somme, è possibile effettuare un bonifico intestato a Parrocchia Ss. Pietro e Paolo, Saronno, utilizzando l’Iban IT94S0538750520000042500619 e indicando la causale “fondo cittadino di solidarietà”.

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