Softball

SARONNO – Dal diamante di Saronno ai microfoni di Rai Sport. Chiara Giudice, ex giocatrice del Saronno Softball, ha intrapreso una nuova esperienza nel mondo dello sport, questa volta nelle vesti di commentatrice tecnica televisiva. La 32enne originaria di Pescara è stata infatti protagonista delle recenti telecronache delle finali scudetto di baseball e softball, portando davanti alle telecamere la propria esperienza maturata in tanti anni di attività agonistica. Un volto conosciuto anche dagli appassionati saronnesi, che hanno avuto modo di seguirla durante la sua esperienza con la formazione cittadina. Giudice ha costruito un percorso sportivo di rilievo, passando anche dagli Stati Uniti, dove è stata la prima giocatrice italiana di softball a ottenere una borsa di studio per giocare in Texas, al Ranger College.

Nella sua carriera ha vestito anche la maglia dell’Ares Safety Macerata, società che ha lasciato proprio in questi giorni dopo quattro stagioni. Ora per lei si è aperta una nuova opportunità, quella di raccontare baseball e softball attraverso il commento tecnico delle partite trasmesse dalla televisione pubblica.

Il debutto in questo ruolo l’ha vista impegnata su Rai Sport nelle finali scudetto di baseball tra Parma e San Marino e in quelle di softball tra Bollate e Forlì. Un’esperienza che Giudice ha raccontato con entusiasmo sui propri canali social: «Ridendo e scherzando nell’ultimo mese ho commentato ben otto partite tra le finali scudetto di baseball e softball e mi sono divertita talmente tanto che non me ne sono nemmeno resa conto».

L’ex giocatrice ha ringraziato quanti le hanno offerto questa possibilità e gli appassionati che l’hanno seguita da casa, sottolineando il piacere di continuare a vivere lo sport da una prospettiva differente: «Sempre sul diamante, cercando di trovare le parole giuste per raccontare le azioni e le emozioni, provando a leggere gli schemi e anticipare le giocate».

La passione per il softball le è stata trasmessa dalla madre Aura, scomparsa un anno fa, che l’aveva avvicinata a questa disciplina fin dal 2003. Un legame familiare che ha accompagnato tutta la sua carriera sportiva.

Negli ultimi mesi Giudice ha inoltre rappresentato l’Italia alla WBSC Virtual Cup di Seul e ha seguito dal vivo la Nazionale italiana di baseball nella storica vittoria contro gli Stati Uniti a Houston. Per gli appassionati del Saronno Softball, dunque, una vecchia conoscenza è tornata protagonista, non più con guanto e mazza sul campo, ma con il microfono di Rai Sport, per raccontare le emozioni di uno sport che continua a essere parte importante della sua vita.

23102026