Città

GALLARATE – Dalla pulizia delle caditoie stradali alla trasformazione dei depuratori in impianti capaci di recuperare risorse e produrre energia. Nasce Alfambiente – Innovazione, Sostenibilità, Servizi, la nuova realtà di Alfa che punta a offrire servizi ambientali ai comuni della provincia di Varese e a sviluppare progetti legati all’economia circolare.

L’obiettivo è mettere a disposizione delle amministrazioni locali competenze specialistiche, infrastrutture e soluzioni operative per rispondere alle esigenze quotidiane del territorio. Tra le prime attività previste figura la pulizia delle caditoie stradali, insieme ad altri interventi di carattere ambientale che potranno essere sviluppati in collaborazione con i comuni.

DEPURATORI SEMPRE PIÙ SOSTENIBILI

Accanto ai servizi per le amministrazioni, Alfambiente lavorerà alla valorizzazione degli impianti di depurazione già gestiti da Alfa. L’acqua resterà al centro dell’attività aziendale, ma i depuratori potranno assumere nuove funzioni, diventando strutture capaci non soltanto di trattare le acque reflue, ma anche di recuperare materiali, produrre energia e valorizzare le risorse disponibili.

I primi progetti sono già stati avviati e interesseranno alcuni depuratori della provincia di Varese. L’intento è sfruttare le infrastrutture esistenti per sviluppare nuove attività, ridurre gli sprechi e creare opportunità per il sistema economico locale.

COLLABORAZIONE CON I COMUNI

Un ruolo centrale sarà affidato al confronto con i sindaci e le amministrazioni. Alfambiente intende presentare i servizi disponibili e quelli in fase di sviluppo, raccogliendo le necessità dei singoli territori per individuare possibili collaborazioni.

La nuova società punta così ad affiancare i comuni nella gestione ambientale, unendo interventi pratici, innovazione e sostenibilità. Una strategia che vuole trasformare le competenze maturate da Alfa nella gestione del servizio idrico in nuove opportunità per il territorio e per i cittadini.

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