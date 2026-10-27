Comasco

BREGNANO – Sicurezza del territorio, prevenzione e collaborazione tra istituzioni, forze dell’ordine e cittadini. Sono stati questi i temi al centro dell’incontro pubblico che si è svolto sabato 24 ottobre a Bregnano, promosso dall’amministrazione comunale per fare il punto sulle attività di controllo e sulle iniziative messe in campo per garantire maggiore sicurezza alla comunità.

All’appuntamento hanno partecipato cittadini, associazioni e rappresentanti delle realtà impegnate quotidianamente nella tutela del territorio. Tra gli ospiti il capitano Francesco Mattei, comandante della Compagnia carabinieri di Cantù, il maresciallo capo Giovanni Tagliente, comandante della Stazione di Cermenate, e il vice maresciallo Giuseppe Santoro. L’incontro ha offerto l’occasione per approfondire il funzionamento del sistema di collaborazione che coinvolge carabinieri, polizia locale, Associazione nazionale carabinieri, protezione civile I Leoni di Bregnano, Controllo di vicinato e amministrazione comunale. Realtà con competenze differenti, ma impegnate in un’attività coordinata di prevenzione e presidio del territorio.

Nel corso della riunione è stata sottolineata l’importanza dello scambio di informazioni, delle segnalazioni tempestive e della presenza costante sul territorio. Gli interventi dei rappresentanti delle istituzioni e le domande dei cittadini hanno consentito di chiarire diversi aspetti legati alla sicurezza e alle modalità con cui le varie realtà collaborano.

L’amministrazione comunale ha inoltre ricordato gli interventi avviati per rafforzare il sistema di controllo, a partire dagli investimenti nella videosorveglianza e dal potenziamento della polizia locale, che conta attualmente quattro agenti. Confermato anche il sostegno al Controllo di vicinato e alle associazioni che contribuiscono alle attività di prevenzione. «A Bregnano esiste una rete operativa che collabora, lavora e funziona», è stato il messaggio dell’amministrazione, che ha ribadito come la sicurezza debba essere costruita attraverso la collaborazione quotidiana, la responsabilità e la circolazione di informazioni corrette, evitando inutili allarmismi.

Al termine dell’incontro il Comune ha rivolto un ringraziamento ai rappresentanti dell’Arma dei carabinieri e a tutti i volontari e gli operatori che, con il loro impegno, contribuiscono alla sicurezza della comunità. Un appuntamento che ha dunque rappresentato non soltanto un momento informativo, ma anche un’occasione di confronto diretto tra cittadini e istituzioni sulle attività di prevenzione e sulle iniziative già operative a Bregnano.

27102026