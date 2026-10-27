Politica

CERIANO LAGHETTO – Anche la Provincia di Monza e della Brianza ha partecipato alla 39ª Assemblea nazionale delle Province italiane, che si è svolta a Imperia alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A sottolineare l’importanza dell’appuntamento è stato Dante Cattaneo, consigliere provinciale brianzolo e consigliere comunale di Ceriano Laghetto, che ha condiviso sui social alcune riflessioni sull’incontro.

L’assemblea, intitolata “Da 80 anni protagoniste della Repubblica”, ha rappresentato un momento di confronto sul ruolo delle Province nell’organizzazione dello Stato e nella gestione dei servizi ai cittadini. Particolare attenzione è stata riservata all’intervento del capo dello Stato, che ha richiamato il valore delle autonomie locali e l’importanza delle competenze provinciali in settori fondamentali come l’istruzione, la tutela dell’ambiente e la sicurezza delle infrastrutture.

«Le parole del presidente Mattarella ci hanno ricordato il valore strategico delle Province nel consolidare il sistema delle autonomie locali e nel garantire diritti fondamentali dei cittadini, dall’istruzione all’ambiente fino alle infrastrutture sicure», ha commentato Cattaneo. Il consigliere provinciale ha quindi evidenziato come la partecipazione all’assemblea abbia rappresentato uno stimolo a proseguire l’attività amministrativa sul territorio brianzolo: «Per noi una bella carica di energia per lavorare con ancor più responsabilità e dedizione per la nostra Provincia».

Cattaneo ha infine rivolto un ringraziamento a Claudio Scajola, sindaco di Imperia e presidente della Provincia ospitante, per l’organizzazione dell’iniziativa e l’accoglienza riservata ai partecipanti.

L’appuntamento ha riunito i rappresentanti delle amministrazioni provinciali italiane, offrendo un’occasione di riflessione sulle funzioni degli enti intermedi e sul loro contributo al funzionamento delle istituzioni locali.

27102026