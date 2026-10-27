Cronaca

TRADATE – Era in sella alla sua bicicletta e stava attraversando sulle strisce pedonali davanti alla stazione quando è stata urtata da un’auto. Una donna di 49 anni è caduta a terra e ha riportato lesioni a una gamba. L’incidente è avvenuto ieri lunedì 26 ottobre alle 9.25 in piazza della stazione, all’altezza del passaggio che collega lo scalo ferroviario a via General Cantore.

A investire la ciclista è stata un’utilitaria condotta da un cinquantenne residente in un paese del Saronnese. Secondo quanto emerso, sulle prime testimonianze raccolte dalla polizia locale, l’automobilista avrebbe riferito di essere stato accecato dal sole. L’uomo si è subito fermato come alcuni automobilisti e passanti. E’ stato chiamato il numnero unico delle emergenze. Per soccorrere la donna è arrivata un’ambulanza. Dopo le prime cure sul posto, la 49enne è stata accompagnata all’ospedale di Tradate in codice verde.

In piazza della stazione è intervenuta anche la polizia locale di Tradate. Agli agenti il compito di effettuare i rilievi e raccogliere le testimonianze per ricostruire la dinamica dell’incidente.

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