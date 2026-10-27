Cronaca

COGLIATE – Hashish e cocaina a pochi metri dalle giostre dei bambini, eroina e cocaina acquistate nei boschi dello spaccio e un automobilista sorpreso alla guida senza patente. È il bilancio dei controlli straordinari effettuati dalla polizia locale nel territorio del Parco delle Groane, nell’ambito di un progetto finanziato da Regione Lombardia per contrastare lo spaccio di stupefacenti e le situazioni di degrado. In dieci giorni di pattugliamenti ad alto impatto sono stati effettuati otto sequestri di droga, con altrettante attività di identificazione e le conseguenti segnalazioni alla Prefettura degli assuntori. L’operazione ha coinvolto gli agenti dei comandi di Cogliate, Meda, Bovisio Masciago, Varedo e Limbiate, impegnati in servizi coordinati nelle aree considerate maggiormente a rischio.

Uno degli interventi più significativi si è svolto nel parco comunale di via De Gasperi, a Cogliate. Qui gli agenti hanno sorpreso tre giovani di origine marocchina che stavano consumando hashish su una panchina, a breve distanza dai giochi destinati ai bambini. I tre, già conosciuti dalle forze dell’ordine, due dei quali con precedenti per spaccio e rapina, sono stati sottoposti a controllo e trovati in possesso anche di piccole quantità di cocaina. Per tutti sono scattati il sequestro delle sostanze e la segnalazione alla Prefettura ai sensi dell’articolo 75 del Testo unico sugli stupefacenti.

Un altro intervento è stato effettuato nella zona della cosiddetta fontanella di via Montecatini, al confine con Cesano Maderno, area già conosciuta per la presenza di attività di spaccio. Le pattuglie hanno fermato un automobilista di 43 anni, residente a Cermenate, che si era appena allontanato dal bosco dopo essersi rifornito di stupefacenti. Durante il controllo l’uomo è stato trovato in possesso di quattro grammi di eroina e due grammi di cocaina. Dagli accertamenti è inoltre emerso che guidava nonostante la patente gli fosse stata revocata. Oltre al sequestro della droga e alla segnalazione alla Prefettura come assuntore, il quarantatreenne ha ricevuto una sanzione di 5mila euro per guida senza patente.

Conseguenze anche per la proprietaria dell’automobile, alla quale è stata contestata una violazione per incauto affidamento del veicolo, con una multa di 397 euro.

I controlli rientrano nell’attività di presidio straordinario del Parco delle Groane, condotta con la collaborazione tra diversi comandi di polizia locale per contrastare il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti, anche nelle aree verdi frequentate dalle famiglie.

27102026