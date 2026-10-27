Saronnese

GERENZANO – Stop temporaneo ai lavori all’interno del cimitero comunale in occasione delle festività di Ognissanti e della commemorazione dei defunti. L’amministrazione comunale ha comunicato che da giovedì 29 ottobre a mercoledì 4 novembre compresi sarà vietata l’esecuzione di qualsiasi opera all’interno del camposanto.

Il provvedimento riguarda le imprese e tutti coloro che intendono effettuare interventi relativi alle sepolture e ai monumenti funerari. Durante il periodo indicato, dunque, non potranno essere eseguiti lavori sulle tombe e sulle strutture cimiteriali.

La sospensione coincide con i giorni tradizionalmente dedicati alla visita dei cimiteri e al ricordo dei propri cari, quando è previsto un maggiore afflusso di cittadini. Il Comune ha invitato le imprese e gli interessati a tenere conto delle date stabilite nella programmazione degli interventi, ringraziando tutti per la collaborazione.

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(foto: il cimitero di Gerenzano)

27102026