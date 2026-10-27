Hockey

MILANO – Ventuno anni dopo, l’hockey milanese torna a Székesfehérvár, in Ungheria, dove nel gennaio 2005 i Milano Vipers disputarono la Super Final di Continental Cup, accompagnati da centinaia di tifosi rossoblù. Era la stagione del lockout Nhl e sul ghiaccio si affrontarono grandi campioni internazionali: i milanesi schieravano Rob DiMaio, Niklas Sundström e Craig Adams, mentre la Dinamo Mosca poteva contare su stelle come Pavel Datsyuk e Andrei Markov. A conquistare il trofeo furono gli slovacchi dello Zvolen.

Oggi, martedì 27 ottobre, alle 19.15, il Milano Hockey Club ritrova gli ungheresi dell’Hydro Fehérvár AV19 alla MET Aréna, nella sedicesima giornata della Ice Hockey League. È già il terzo confronto tra le due formazioni in dieci giorni: a Rho gli ungheresi si erano imposti 4-3 ai supplementari, prima della rivincita milanese per 3-0, prima vittoria casalinga dei rossoblù nella competizione.

La squadra di Doug Shedden arriva dalla sconfitta per 5-4 a Lubiana contro l’Olimpija, dopo aver sfiorato una rimonta dal 4-1. Anche il Fehérvár è reduce da un ko, per 3-1 contro il Val Pusteria. In classifica Milano è decimo con 20 punti, quattro in più degli ungheresi, undicesimi.

Ancora assente il portiere Jake Smith, oltre ad Allison e Finoro. La partita sarà trasmessa in streaming su Sporteurope.tv.

Intanto il Milano prepara il ritorno alla Fiera Ice Arena di Rho: venerdì 30 ottobre alle 19.45 arriveranno i Pioneers Vorarlberg, domenica 1 novembre alle 17 l’Olimpija Lubiana. Per entrambe le gare biglietti a 5 euro per gli Under 25. Domenica, dopo la partita, è previsto anche il Family Day, con la possibilità di pattinare insieme ai giocatori.

27102026