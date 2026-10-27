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SARONNO – Tra le notizie che hanno richiamato maggiormente l’attenzione dei lettori ieri, domenica 25 ottobre, ci sono il ritorno di un gregge di pecore nei prati lungo la Saronno-Monza, l’interrogazione urgente presentata a Gerenzano dopo gli episodi segnalati nel fine settimana e l’appello a sostenere il Fondo cittadino di solidarietà in occasione della Festa del Trasporto.

Un gregge di pecore è tornato a pascolare nei prati lungo la Saronno-Monza, nella zona di Saronno Sud, offrendo una scena insolita accanto a una delle principali arterie di accesso alla città. Gli animali si sono distribuiti nell’area verde tra la carreggiata e via Don Sturzo, alcuni anche vicino alla linea bianca che delimita la strada. La presenza del gregge non è una novità per il territorio: quasi ogni anno il pastore bergamasco Gabriele raggiunge il Saronnese con oltre mille animali, attirando la curiosità di pendolari e famiglie. Un’immagine che richiama la tradizione agricola in un’area ormai circondata da strade, ferrovie e quartieri urbani.

La consigliera comunale Lisa Molteni, in accordo con il comitato Futuro Nazionale Gerenzano, ha presentato un’interrogazione urgente al sindaco per chiedere chiarimenti su quanto sarebbe accaduto sabato 24 ottobre in via Duca degli Abruzzi. Secondo le testimonianze riportate nella segnalazione, una colluttazione avrebbe coinvolto più persone dentro e fuori un locale; la consigliera riferisce inoltre che la mattina seguente sarebbero rimasti bottiglie e contenitori di birra abbandonati e un forte odore di urina. Molteni chiede all’amministrazione di chiarire quali fatti siano stati accertati, se siano intervenuti carabinieri e soccorsi e quali misure si intendano adottare per la sicurezza e il decoro dell’area. L’interrogazione è stata presentata con la richiesta di discuterla già nella seduta del consiglio comunale di martedì 27 ottobre. Le circostanze segnalate dovranno essere verificate.

La Festa del Trasporto è anche un’occasione per sostenere il Fondo cittadino di solidarietà di Saronno, che aiuta persone e famiglie in difficoltà economica con contributi per spese essenziali, come bollette e materiale scolastico, o in seguito alla perdita del lavoro. Il fondo, nato nell’ottobre 2012, è promosso dalla comunità pastorale in collaborazione con le realtà sociali e caritative del territorio. Le somme erogate sono state di 14.450 euro nel 2023, 21.422 euro nel 2024 e 14.120 euro nel 2025. Chi ha bisogno può rivolgersi al Centro di ascolto Caritas o a un altro ente di solidarietà cittadino: la situazione viene valutata e viene definito un progetto di sostegno sottoposto alla commissione che gestisce il fondo. Per contribuire è possibile effettuare un bonifico intestato a Parrocchia Ss. Pietro e Paolo, Saronno, con causale “fondo cittadino di solidarietà”.

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