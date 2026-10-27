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SARONNO – Martedì 27 ottobre, secondo le previsioni di 3B Meteo, a Saronno sono attesi cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, senza precipitazioni. Le temperature saranno comprese tra una minima di 7°C e una massima di 16°C. I venti saranno deboli da Nord-Nordest al mattino e da Sudovest nel pomeriggio. Non sono presenti allerte meteo.

Il tempo resterà stabile e asciutto, con ampie schiarite e poche nubi. Le temperature si manterranno fresche nelle prime ore del giorno, con una minima di 7°C, mentre nel pomeriggio il termometro raggiungerà i 16°C. Non sono previsti cambiamenti significativi nel corso della giornata.

In Lombardia un campo di alta pressione garantirà condizioni stabili e soleggiate su gran parte della regione. Sulle basse pianure occidentali e orientali, sulle pedemontane e alte pianure, sulle Prealpi occidentali, sulle Orobie e sulle Alpi Retiche prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata. Sulle Prealpi orientali il cielo sarà invece poco o parzialmente nuvoloso, con maggiore variabilità nelle ore centrali. I venti saranno molto deboli da Nordovest, in rotazione verso Sudovest. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3900 metri.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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