Città

SARONNO – Il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli continua a richiamare gruppi di pellegrini provenienti da tutto il territorio, tra ragazzi degli oratori, famiglie e comunità parrocchiali. Un punto di riferimento religioso che, anche nelle ultime settimane, ha accolto numerose comitive, alcune delle quali hanno scelto di raggiungere Saronno a piedi, trasformando il viaggio in un momento di preghiera e condivisione.

Particolarmente intensi sono stati i giorni scorsi, con una serie di pellegrinaggi che hanno coinvolto diverse realtà della zona. Sono arrivati gli studenti delle scuole medie di Rovellasca, impegnati nel percorso spirituale della “Via Acutis”, mentre nel pomeriggio è stata la volta dei ragazzi delle medie di Turate e Rovello Porro, giunti a piedi al Santuario. L’altra domenica, sia al mattino sia nel pomeriggio, sono state invece le famiglie della fraternità di Comunione e Liberazione di Seveso a raggiungere a piedi il luogo di culto saronnese.

Al centro di queste esperienze non c’è soltanto la devozione alla Madonna dei Miracoli, ma anche la figura di san Carlo Acutis, particolarmente vicina al mondo giovanile. Il Santuario propone infatti la “Via Acutis”, un itinerario articolato in 14 tappe, pensato soprattutto per gli oratori e le famiglie con ragazzi, che accompagna i partecipanti in un percorso di riflessione e preghiera.

La struttura saronnese organizza e accoglie inoltre ritiri spirituali, visite e itinerari dedicati a gruppi familiari, movimenti ecclesiali e parrocchie. Un’attività che conferma il ruolo del Santuario non soltanto come monumento storico e artistico della città, ma anche come luogo vivo di incontro e spiritualità.

Per organizzare un pellegrinaggio o prenotare una visita è possibile contattare la segreteria all’indirizzo [email protected].

27102026