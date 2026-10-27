Cronaca

RESCALDINA – Giro di vite contro l’abbandono dei rifiuti e le irregolarità nel loro conferimento. Sono salite a 160 le sanzioni elevate nel corso del 2026, il doppio rispetto alle 80 registrate nei primi quattro mesi dell’anno. Di queste, 34 hanno riguardato persone sorprese ad abbandonare rifiuti lungo le strade o nei pressi dei cestini pubblici.

I controlli sono stati condotti dagli accertatori ambientali di Ala Aemme Linea Ambiente e dalla polizia locale. Gli assessori Rosario Vitolo, Matteo Moschetto e Loredana Pigozzi hanno invitato i cittadini a collaborare segnalando gli episodi di abbandono. Sono proseguite anche le iniziative di educazione ambientale nelle scuole, tra cui “Puliamo il mondo” e “Differenzia di +”.

Resta aperta la questione della discarica abusiva di scarti di fonderia scoperta nel dicembre 2025 nel Bosco del Rugareto. I materiali, interrati circa trent’anni fa, non avrebbero prodotto percolato. Per la messa in sicurezza, attraverso una copertura naturale con terre di scavo, il Comune ha stanziato circa 200mila euro.

(foto archivio: controlli in zona)

27102026