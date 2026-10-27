Sport

SARONNO – Grandissimo risultato per l’equitazione lombarda e, in particolare, per il Team Soffientini. Al termine di un’intensa gara di visione tenutasi alle prestigiose Scuderie della Malaspina a Ornago, che ha visto confrontarsi le migliori promesse del salto ostacoli regionale, è arrivata la notizia tanto attesa: l’atleta saronnese Sofia Turconi ha conquistato una prestigiosa convocazione in rappresentativa regionale.

Grazie alle eccellenti prestazioni mostrate sul campo sotto la guida esperta del tecnico Luigi Maria Soffientini, l’amazzone si è classificata tra le prime cinque migliori atlete Under 21 di tutta la Lombardia. Un traguardo straordinario che le spalanca ufficialmente le porte per la partecipazione alla Coppa delle regioni Under 21, uno degli appuntamenti più attesi dell’anno.

Il grande evento si terrà dal 5 all’8 novembre nell’esclusiva cornice di Fieracavalli Verona 2026. In questa vetrina di altissimo livello agonistico, i migliori giovani talenti d’Italia si sfideranno a colpi di percorsi netti e precisione per conquistare il titolo e coronare la propria regione come la migliore della penisola.

Per Sofia Turconi e il Team Soffientini si preannuncia un fine settimana di grandi emozioni e di accesa competizione ai massimi livelli nazionali.

(foto dell’evento)

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