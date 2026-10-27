Città

SARONNO – Dal circolo “Grazia Deledda” di Saronno al coordinamento regionale dei Sardi Emigrati Uniti. Enzo Meloni, presidente dell’associazione culturale sarda cittadina, è stato eletto coordinatore per la Lombardia durante il congresso nazionale della Seu, che si è svolto a Firenze dal 23 al 25 ottobre.

La nomina riconosce il lavoro svolto sul territorio per mantenere vivo il legame tra la comunità sarda e le realtà locali lombarde. Tra gli obiettivi del nuovo incarico c’è il rafforzamento della collaborazione tra i circoli presenti nella regione e la promozione di progetti dedicati all’identità sarda.

“Accolgo l’incarico con orgoglio e responsabilità”, dichiara Meloni. “L’obiettivo è fare rete tra i nostri circoli in Lombardia e promuovere progetti concreti per valorizzare l’identità sarda”.

A settembre il circolo ha collaborato con il liceo Legnani per celebrare il centenario del Nobel per la Letteratura a Grazia Deledda: una mostra e un concorso hanno coinvolto gli studenti, chiamati a realizzare elaborati sulla vita e sulle opere della scrittrice.

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