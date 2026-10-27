Città

SARONNO – Il profumo delle caldarroste, il sorriso degli alpini e tanti saronnesi pronti a concedersi una golosa pausa autunnale. Anche quest’anno la tradizionale castagnata delle penne nere è stata uno degli appuntamenti più apprezzati della Festa del Trasporto. Domenica 25 ottobre, in piazza Avis, lo stand allestito con cura dal gruppo alpini di Saronno ha accolto i cittadini per una giornata all’insegna del gusto, della convivialità e della tradizione.

Dietro ogni cartoccio di caldarroste c’è stato un grande lavoro di squadra. Fin dalla mattina gli alpini si sono impegnati nei preparativi, nell’allestimento dello spazio e nell’organizzazione della vendita. Un’attività proseguita per tutta la giornata, tra la preparazione delle castagne, l’attenzione alla cottura e il servizio ai tanti cittadini che hanno scelto di fermarsi. A metà mattina lo stand era già pienamente operativo, con le penne nere impegnate a soddisfare le richieste dei saronnesi. Un lavoro fatto di gesti semplici, esperienza e collaborazione, con quella disponibilità che da sempre caratterizza il gruppo cittadino.

La castagnata è ormai una presenza familiare nel calendario autunnale di Saronno. Un appuntamento che accompagna la Festa del Trasporto e che, anno dopo anno, continua a richiamare l’attenzione dei cittadini. C’è chi si ferma per acquistare un cartoccio di castagne ancora fumanti, chi approfitta dell’occasione per salutare gli alpini e chi considera questa iniziativa una piccola tradizione da non perdere.

La castagnata racconta anche un altro aspetto importante della presenza degli alpini a Saronno: la capacità di mettersi a disposizione della comunità. Il gruppo cittadino è da sempre impegnato in iniziative sociali, attività di volontariato e progetti di solidarietà, oltre che nella valorizzazione delle tradizioni. Una storia di impegno riconosciuta anche dalla città, che nel 2016 ha conferito al gruppo la Ciocchina, la civica benemerenza destinata a chi contribuisce alla vita della comunità.

La castagnata rappresenta così molto più di un appuntamento gastronomico. È un’occasione per incontrarsi, sostenere la presenza del volontariato e mantenere vive quelle piccole tradizioni che fanno parte dell’identità saronnese.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09