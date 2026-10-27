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SARONNO – Il telefono vibra, arriva un messaggio e in pochi secondi sai che cosa succede in città. Con i servizi WhatsApp de ilSaronno, le notizie del territorio sono a portata di mano: puoi scegliere il broadcast, seguire il canale oppure usare entrambi.

Cronaca, viabilità, eventi, sport e curiosità: ogni giorno raccontiamo Saronno e i comuni del comprensorio, con uno sguardo anche sulle Groane e sul Tradatese. Un modo semplice per restare aggiornati tra un caffè, una pausa e i tanti impegni della giornata.

IL BROADCAST “NOTIZIE ON”

Il broadcast è il servizio con cui ilSaronno invia le notizie direttamente su WhatsApp. Per informazioni e per chiedere di ricevere gli aggiornamenti puoi scrivere al 320 273 4048.

È anche un filo diretto con la redazione: allo stesso numero puoi inviare segnalazioni, fotografie e notizie dal territorio. Hai visto qualcosa che pensi possa interessare ai lettori? Scrivici!

IL CANALE WHATSAPP

C’è poi il canale WhatsApp de ilSaronno, uno spazio da seguire per trovare gli aggiornamenti della testata e aprire gli articoli che ti interessano.

Due modi per avere le notizie vicine, anche quando sei lontano da casa. Perché a Saronno e dintorni c’è sempre qualcosa da raccontare.

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