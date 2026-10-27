Città

SARONNO – I campi da basket di via Leonardo da Vinci, da anni segnati dall’abbandono, si preparano a una nuova vita. Al quartiere Matteotti è prevista la riqualificazione delle strutture sportive, che manterranno la loro destinazione e saranno completamente rinnovate e migliorate.

L’intervento è stato annunciato dall’assessore all’Urbanistica Emilio Guastamacchia durante l’incontro “Il parco che vorrei”, organizzato sabato 17 ottobre all’oratorio San Giuseppe dal Comune, in collaborazione con l’associazione Il Gabbiano. La mattinata era dedicata al futuro parco dell’ex Pozzi Ginori ed è stata anche l’occasione per fare il punto sui progetti che riguardano il quartiere.

Nel presentare lo stato dell’arte degli interventi al Matteotti, l’assessore ha anticipato che le risorse per i campi arriveranno dagli oneri di urbanizzazione legati all’ampliamento dell’area produttiva di un’azienda alle porte del quartiere nella zona dell’ex tiro a segno. Saranno utilizzate per recuperare le strutture di via Leonardo da Vinci, restituendo al quartiere uno spazio dedicato alla pallacanestro.

La riqualificazione si inserisce in una zona già caratterizzata dalla presenza di spazi per il tempo libero: di fronte ai campi si trova lo skate park e, poco distante, c’è un’area giochi per i più piccoli. Il recupero permetterà così di valorizzare una sorta di asse dedicato allo sport e allo svago, con opportunità per diverse fasce d’età.

L’annuncio è stato accolto con apprezzamento dai cittadini presenti all’incontro. Quella dei campi è infatti una ferita aperta per il quartiere e per la città, al centro negli anni di segnalazioni e richieste di intervento.

Già nel dicembre 2025 un residente, in una lettera aperta pubblicata dal ilSaronno, aveva richiamato l’attenzione sullo stato di abbandono della struttura e sulla necessità di spazi sportivi pubblici accessibili ai giovani. Nel settembre scorso un’altra lettera aveva chiesto aggiornamenti proprio sulla possibile riqualificazione dei campetti di via Leonardo da Vinci.

Nel corso della mattinata all’oratorio, residenti, famiglie e volontari hanno discusso anche del futuro parco dell’ex Pozzi Ginori. Tra i temi emersi, la sicurezza, la tutela del verde e la possibilità di prevedere spazi per eventi, giochi e attività sportive. I partecipanti hanno potuto avanzare proposte lavorando sulle planimetrie dell’area.

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