Città

SARONNO – Una marcia di solidarietà dedicata alle forze dell’ordine, con un corteo nel centro cittadino e interventi conclusivi delle istituzioni e dei rappresentanti sindacali. È l’iniziativa in programma sabato 7 novembre, promossa dall’associazione “Insieme per un futuro migliore”.

L’appuntamento è alle 10.30 in piazza Libertà, dove è previsto il ritrovo dei partecipanti. La partenza del corteo è fissata alle 11. Il percorso attraverserà corso Italia, via San Giuseppe e via San Cristoforo, per poi tornare in piazza Libertà. La conclusione è prevista alle 11.30, con interventi istituzionali e uno spazio dedicato ai rappresentanti delle sigle sindacali presenti.

La manifestazione, presentata dagli organizzatori come la prima iniziativa di questo tipo in Italia con partenza da Saronno, “vuole esprimere vicinanza e riconoscenza a chi opera quotidianamente per la sicurezza dei cittadini”.

L’iniziativa è dedicata alla polizia di Stato, ai carabinieri, alla guardia di finanza, alla polizia locale, ai vigili del fuoco e all’esercito. Si tratta di una manifestazione civile aperta ai cittadini, pensata come momento pubblico di sostegno alle diverse realtà impegnate nella tutela del territorio.

A promuovere l’appuntamento è l’associazione “Insieme per un futuro migliore”, presieduta da Michele Castelli.

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