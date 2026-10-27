Cronaca

TURATE – Aveva parcheggiato la sua motocicletta Husqvarna vicino al posto di lavoro, assicurandola con un dispositivo antifurto bloccaruota. Quando, nel pomeriggio, era tornato a riprenderla, non l’aveva più trovata. A una settimana dal furto, i carabinieri sono riusciti a recuperare il mezzo e a restituirlo al proprietario. Un 18enne milanese, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato in stato di libertà per ricettazione.

La vicenda è iniziata il 19 ottobre in via Isonzo, a Turate. Un dipendente di un’azienda della zona aveva raggiunto il posto di lavoro in motocicletta, lasciando la Husqvarna in un parcheggio libero e non custodito nelle vicinanze della ditta. Nonostante il dispositivo antifurto applicato alla ruota, il mezzo era stato rubato durante la giornata.

Dopo la denuncia dell’avvenuto furto sono partite le indagini dei carabinieri della stazione di Turate, che hanno ricostruito quanto accaduto e individuato un tentativo di vendita della motocicletta. Proprio questa pista ha permesso ai militari di risalire al giovane che aveva la disponibilità del mezzo e di accertarne la provenienza furtiva.

Nel pomeriggio di lunedì 26 ottobre, i carabinieri di Turate, con il supporto dell’Aliquota operativa del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Cantù, hanno denunciato il 18enne milanese, ritenuto responsabile del reato di ricettazione. La motocicletta è stata recuperata e successivamente restituita al legittimo proprietario, che ha così potuto rientrare in possesso del mezzo a sette giorni dalla scomparsa.

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