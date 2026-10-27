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SARONNO – Un appuntamento con i sapori tipici della tradizione e con la storia locale per sostenere il patrimonio monumentale della città. Sabato 14 novembre, a partire dalle 19.30, la sala Premoli di via San Francesco 15 a Saronno ospiterà la “Cena Contadina d’Autunno“, un appuntamento conviviale promosso dal gruppo storico Sant Antoni da Saronn. L’iniziativa ha un fine benefico: la quota di partecipazione servirà infatti a raccogliere fondi da destinare ai lavori di conservazione della storica chiesetta di Sant’Antonio.

La serata proporrà un ricco menù gastronomico legato ai profumi della stagione autunnale al costo di 27 euro. I partecipanti potranno scegliere tra la proposta classica — che comprende antipasti come lingua con salsa verde, crostino radicchio e taleggio e formaggi con marmellata di fichi, seguiti da risotto alle castagne con speck e mele, spezzatino al vino rosso su purè e torta di polenta con mele e uvetta — e un’alternativa interamente vegetariana su richiesta, con vol-au-vent alla crema di cannellini, risotto alle castagne con zola piccante e funghi trifolati con formaggio filante. Per entrambe le opzioni sono inclusi acqua, vino Merlot del Veneto, caffè e digestivo. È previsto anche un menù dedicato ai bambini al costo di 10 euro con riso giallo, nuggets con purè e dolce, mentre l’ingresso è gratuito per i piccoli sotto i 6 anni.

Per partecipare all’evento la prenotazione è obbligatoria e dovrà essere effettuata entro l’11 novembre, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Gli interessati possono iscriversi contattando il numero 351 883 6631 (anche tramite messaggio WhatsApp) oppure inviando un’e-mail all’indirizzo [email protected], ricordando di segnalare contestualmente eventuali allergie o intolleranze alimentari.

(foto d’archivio)

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