Groane

SOLARO – GARBAGNATE Un giovane ciliegio piantato davanti all’ospedale di Garbagnate Milanese per ricordare quanto la salute delle persone sia legata a quella dell’ambiente. Alla cerimonia di questa mattina, martedì 27 ottobre, ha partecipato anche la sindaca di Solaro Nilde Moretti, che ha voluto condividere il significato dell’iniziativa nazionale “Un albero per la salute”.

“Questa mattina ho partecipato all’iniziativa di sensibilizzazione nazionale promossa dalla Fadoi in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, Raggruppamento Biodiversità – ha spiegato la prima cittadina di Solaro – Abbiamo piantato un ciliegio all’ingresso dell’ospedale di Garbagnate per promuovere l’approccio One Health, l’idea che la salute delle persone, degli animali e dell’ambiente sia strettamente interconnessa”.

L’appuntamento si inserisce nella quarta edizione del progetto promosso dalla Fadoi, società scientifica di medicina interna, insieme al Raggruppamento Biodiversità dell’Arma dei Carabinieri. Nella sola giornata di oggi sono stati messi a dimora 30 giovani alberi in altrettante strutture sanitarie italiane. Ogni pianta viene geolocalizzata e può essere rintracciata online, permettendo di seguire nel tempo la crescita del patrimonio verde creato grazie all’iniziativa.

Accanto a Nilde Moretti erano presenti l’assessore regionale al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi, la sindaca di Paderno Dugnano Anna Varisco, la comandante del Reparto carabinieri Biodiversità di Belluno Elisabetta Tropea, il capitano dei carabinieri della Compagnia di Rho Alfonso Cafarella e il comandante della Guardia di finanza di Paderno Dugnano Gianmarco Vitale.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è stato anche Marco Bosio, direttore generale dell’Asst Rhodense. “Non possiamo essere professionisti che curano malattie se non consideriamo la persona a 360 gradi, inserita nel suo habitat e nel suo contesto. L’albero ha un forte valore simbolico e ci ricorda che la tutela della salute umana non può prescindere dalla salvaguardia dell’ambiente in cui viviamo”.

Una mattinata dedicata alla prevenzione e alla sostenibilità, con un gesto concreto destinato a lasciare un segno nel tempo: un ciliegio che crescerà all’ingresso dell’ospedale, simbolo del legame tra natura, benessere e cura delle persone.

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