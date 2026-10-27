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VENEGONO SUPERIORE – Un riconoscimento per gli studenti che hanno affrontato un percorso formativo dedicato all’uso consapevole delle tecnologie e alla responsabilità nel mondo digitale. Alla scuola secondaria di primo grado di Venegono Superiore si è svolta la cerimonia di consegna del Patentino Digitale, iniziativa che ha coinvolto ragazzi, insegnanti e istituzioni locali.

L’appuntamento ha rappresentato il momento conclusivo di un progetto educativo volto a sensibilizzare gli alunni sull’importanza di utilizzare gli strumenti digitali in modo corretto e responsabile, con particolare attenzione alla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo.

Alla cerimonia ha partecipato il consigliere comunale con delega allo Sport Giosuè Cava, che ha portato agli studenti il saluto del sindaco Walter Fabiano Lorenzin, impossibilitato a essere presente. Il rappresentante dell’amministrazione è stato accolto da un caloroso applauso.

L’iniziativa ha ribadito l’importanza della collaborazione tra scuola, famiglie e istituzioni nell’accompagnare i più giovani nell’utilizzo delle nuove tecnologie, promuovendo comportamenti consapevoli e una maggiore attenzione alle conseguenze delle proprie azioni anche negli ambienti virtuali.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla dirigente scolastica Alessandra Napolano, alla professoressa Alessia Iachino, referente per i progetti di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, e a tutti i docenti che hanno sostenuto il percorso formativo. A sottolineare il valore dell’iniziativa è stata anche la lista civica Con Senso Civico, che ha evidenziato come la consegna del Patentino Digitale non rappresenti soltanto un riconoscimento agli studenti, ma anche un segnale dell’impegno condiviso della comunità educativa per la crescita e la tutela dei ragazzi.

27102026