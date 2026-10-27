Sport

GERENZANO – Dopo i festeggiamenti per la conquista del titolo lombardo con i campionati di Milano vinti clamorosamente lo scorso anno, la squadra maschile di pallavolo under 20 della Salus Gerenzano torna a far gioire i propri tifosi con la vittoria netta per 102-55 sugli avversari del San Luigi Cormano nel match disputato lo scorso 25 ottobre nella palestra delle scuole Papa Giovanni XXIII di Gerenzano.

Non delude la Salus Gerenzano che, di fatto, apre la stagione 2026-2027 del campionato UISP Milano under 20 con una vittoria schiacciante facendo valere la propria capacità tecnica sugli avversari del San Luigi Cormano e dimostrando le proprie qualità. Un ottimo inizio, dunque, per i giovani ragazzi della Salus che, nonostante sia solamente la prima sfida di un lungo percorso, vincono e convincono facendo ben sperare per il futuro di una stagione lunga e sicuramente non semplice.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09